Недоспасовъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Недоспасовъ Якимъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Недоспасовъ Леонтий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Недоспасовъ Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Недоспасовъ Тихонъ
Мать ребёнка: не указана