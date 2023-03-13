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Недоспасовъ Тихонъ

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Недоспасовъ Петръ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Авдотья Дмитрева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова (Субботина) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Недоспасова) Прасковья

Мать ребёнка: Недоспасова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Недоспасова) Василиса

Мать ребёнка: Недоспасова (Субботина) Прасковья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Недоспасова) Лукерья

Мать ребёнка: Недоспасова (Субботина) Прасковья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Недоспасова) Онисья

Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Дмитрева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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