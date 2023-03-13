Недоспасовъ Тихонъ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1741
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Недоспасовъ Петръ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недоспасова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Недоспасова) Прасковья
Мать ребёнка: Недоспасова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Недоспасова) Василиса
Мать ребёнка: Недоспасова (Субботина) Прасковья
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Недоспасова) Лукерья
Мать ребёнка: Недоспасова (Субботина) Прасковья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Недоспасова) Онисья
Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Дмитрева