Дарья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Кирилловна

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Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1736

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Пауткин Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Пауткин Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Арина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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