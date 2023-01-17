Дарья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Арина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно