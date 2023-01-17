Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Тимофей Прокофьевич
Мать: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Кирилловна
Смерть
Неизвестно