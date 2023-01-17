Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеевич

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Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Тимофей Прокофьевич

Мать: Настасья Ивановна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1736

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Дарья Кирилловна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Кирилловна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Кирилловна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Кирилловна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Пауткин Федор Иванович

Мать ребёнка: Дарья Кирилловна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Пауткин Николай Иванович

Мать ребёнка: Дарья Кирилловна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Кирилловна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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