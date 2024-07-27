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Трунин Филипп Онисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунина Меланья Филипповна

Мать ребёнка: Трунина Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунин Георгий Филиппович

Мать ребёнка: Трунина Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунин Илларион Филиппович

Мать ребёнка: Трунина Агриппина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунина Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Трунин Агафон Филиппович

Мать ребёнка: Трунина Агриппина Дмитриевна

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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