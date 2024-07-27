Трунина Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунина Агриппина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунина Меланья Филипповна

Отец ребёнка: Трунин Филипп Онисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунин Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Трунин Филипп Онисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунин Илларион Филиппович

Отец ребёнка: Трунин Филипп Онисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунин Филипп Онисимович

Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Трунин Агафон Филиппович

Отец ребёнка: Трунин Филипп Онисимович

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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