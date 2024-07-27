Трунина Агриппина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунина Меланья Филипповна
Отец ребёнка: Трунин Филипп Онисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трунин Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Трунин Филипп Онисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трунин Илларион Филиппович
Отец ребёнка: Трунин Филипп Онисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1906
Отец ребёнка: Трунин Филипп Онисимович
Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно