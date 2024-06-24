Гундяев Константин Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 26.04.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 26.04.1856 ст.
Бракосочетание
04.11.1873 ст.
поручители по жениху села Росляй Мануил (Михаил?) Евдокимович Сидоров, Парского угла Петр Федорович Коркин, по невесте Петр Михайлович Молоствов, Филипп Абрамович Молоствов
Рождение ребёнка
24.09.1878 ст.
Дочь: Гундяева Вера Константиновна
Мать ребёнка: Гундяева (Молоствова) Авдотья (Евдокия) Михайловна
восприемники Петр Михаилов Молоствов, Екатерина Ивановна Маркова
Смерть
Неизвестно