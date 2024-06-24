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Гундяев Константин Иванович

Место рождения

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 26.04.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.04.1856 ст.

Отец: Гундяев Иван Гаврилович

Мать: Гундяева Авдотья Кононовна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
04.11.1873 ст.

Жена: Гундяева (Молоствова) Авдотья (Евдокия) Михайловна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
поручители по жениху села Росляй Мануил (Михаил?) Евдокимович Сидоров, Парского угла Петр Федорович Коркин, по невесте Петр Михайлович Молоствов, Филипп Абрамович Молоствов
Рождение ребёнка
24.09.1878 ст.

Дочь: Гундяева Вера Константиновна

Мать ребёнка: Гундяева (Молоствова) Авдотья (Евдокия) Михайловна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники Петр Михаилов Молоствов, Екатерина Ивановна Маркова
Смерть
Неизвестно

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