Гундяева Авдотья Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гундяева Авдотья Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 26.04.1856 ст.

Сын: Гундяев Константин Иванович

Отец ребёнка: Гундяев Иван Гаврилович

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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