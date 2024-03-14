Гундяева Авдотья Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 26.04.1856 ст.
Сын: Гундяев Константин Иванович
Отец ребёнка: Гундяев Иван Гаврилович
Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно