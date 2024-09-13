Федоров-Михайлов (Константинов) Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения11.08.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1814 ст.
Бракосочетание
04.11.1829 ст.
Рождение ребёнка
03.06.1834 ст.
Сын: Константинов-Феодоров-Михайлов (Феодоров) Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна
Рождение ребёнка
06.12.1835 ст.
Дочь: Константинова-Феодорова-Михайлова (Феодорова) Иулиания Андреевна
Мать ребёнка: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна
Рождение ребёнка
14.08.1838
Дочь: Константинова-Феодорова-Михайлова (Феодорова) Васса Андреевна
Мать ребёнка: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна
Рождение ребёнка
09.11.1839 ст.
Сын: Константинов-Феодоров-Михайлов (Феодоров) Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна
Рождение ребёнка
01.12.1844 ст.
Сын: Константинов-Федоров-Михайлов (Феодоров) Николай Андреевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна
Рождение ребёнка
15.09.1849 ст.
Сын: Константинов-Феодоров-Михайлов (Феодоров) Иоанн (Иван) Андреевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна
Бракосочетание
04.06.1869 ст.
Смерть
Неизвестно