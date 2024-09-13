Федоров-Михайлов (Константинов) Андрей Федорович 11.08.1814 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоров-Михайлов (Константинов) Андрей Федорович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.08.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1783 г.р.

Жена

1810 г.р.
1824 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1814 ст.

Отец: Михайлов (Федоров) Федор Константинович

Мать: Иванова Варвара Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.11.1829 ст.

Жена: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1834 ст.

Сын: Константинов-Феодоров-Михайлов (Феодоров) Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1835 ст.

Дочь: Константинова-Феодорова-Михайлова (Феодорова) Иулиания Андреевна

Мать ребёнка: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1838

Дочь: Константинова-Феодорова-Михайлова (Феодорова) Васса Андреевна

Мать ребёнка: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1839 ст.

Сын: Константинов-Феодоров-Михайлов (Феодоров) Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1844 ст.

Сын: Константинов-Федоров-Михайлов (Феодоров) Николай Андреевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1849 ст.

Сын: Константинов-Феодоров-Михайлов (Феодоров) Иоанн (Иван) Андреевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Иванова) Евдокия Титовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.06.1869 ст.

Жена: Обрамова Неонила Обрамовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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