Евдокия Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Купцов Лавр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Купцов Лавр Иванов
Рождение ребёнка
13.03.1871
Сын: Алексей Лавров
Отец ребёнка: Купцов Лавр Иванов
Деревни Гавишина Крестьянинъ Косма Феодоров; Серпуховского уѣзда села Ивановскаго Крестьянина Ефима Петрова жена Анна Алексеева
Рождение ребёнка
10.05.1872
Сын: Купцов Федор Лавров
Отец ребёнка: Купцов Лавр Иванов
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Купцов Лавр Иванов
Смерть
Неизвестно