Евдокия Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Борисова

Евдокия Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купцов Николай Лавров

Отец ребёнка: Купцов Лавр Иванов

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купцов Лавр Иванов

Рождение ребёнка
13.03.1871

Сын: Алексей Лавров

Отец ребёнка: Купцов Лавр Иванов

Деревни Гавишина Крестьянинъ Косма Феодоров; Серпуховского уѣзда села Ивановскаго Крестьянина Ефима Петрова жена Анна Алексеева
Рождение ребёнка
10.05.1872

Сын: Купцов Федор Лавров

Отец ребёнка: Купцов Лавр Иванов

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Купцов Захарий Лавров

Отец ребёнка: Купцов Лавр Иванов

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.