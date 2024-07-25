Купцов Лавр Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купцов Иван Лавров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1871
Сын: Алексей Лавров
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Деревни Гавишина Крестьянинъ Косма Феодоров; Серпуховского уѣзда села Ивановскаго Крестьянина Ефима Петрова жена Анна Алексеева
Рождение ребёнка
10.05.1872
Сын: Купцов Федор Лавров
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Смерть
Неизвестно