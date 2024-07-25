Купцов Лавр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупцов Лавр Иванов

Купцов Лавр Иванов

Место рождения

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купцов Николай Лавров

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Борисова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купцов Иван Лавров

Мать ребёнка: не указана

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.03.1871

Сын: Алексей Лавров

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Деревни Гавишина Крестьянинъ Косма Феодоров; Серпуховского уѣзда села Ивановскаго Крестьянина Ефима Петрова жена Анна Алексеева
Рождение ребёнка
10.05.1872

Сын: Купцов Федор Лавров

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Купцов Захарий Лавров

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.