Тюлькин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1968
Дочь: Пушкарева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Тюлькина Татьяна Афанасьевна
Верхошижемье, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старикова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Тюлькина Татьяна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно