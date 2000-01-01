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Римский-Корсаков Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Пётр Николаевич

Мать: Римская-Корсакова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Константин Иванович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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