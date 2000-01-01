Римский-Корсаков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Константин Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно