Римская-Корсакова (Свистунова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Свистунова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Константин Иванович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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