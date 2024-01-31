(Ланина) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.04.1884
Дата смерти19.08.1918
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1884
Отец: скрыто настройками приватности
Крещение
09.05.1884
В соб. д. Московский 1 гильдии купец Николай Петров Ланин и жена его Евдокия Васильева, оба правосл. вероисповедания. Запись сделана по свидетельству, данному из Моск. Купеческой управы 1883 года Дека... Показать все
Место жительства
1903
Петровско-Разумовский участок, от Михалковского шоссе | Жительство
Смерть
19.08.1918
Причина смерти: От паралича сердца | Скончалась в лечебнице Чичеровой
Похороны
21.08.1918
Потомственная почетная гражданка девица Александра Николаева Ланина