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(Ланина) Александра Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.04.1884

Дата смерти

19.08.1918

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1884

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ланина (Богданова) Евдокия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
09.05.1884
Москва, город федерального значения Москва
В соб. д. Московский 1 гильдии купец Николай Петров Ланин и жена его Евдокия Васильева, оба правосл. вероисповедания. Запись сделана по свидетельству, данному из Моск. Купеческой управы 1883 года Дека... Показать все
Место жительства
1903
Москва, город федерального значения Москва
Петровско-Разумовский участок, от Михалковского шоссе | Жительство
Смерть
19.08.1918
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: От паралича сердца | Скончалась в лечебнице Чичеровой
Похороны
21.08.1918
Москва, город федерального значения Москва
Потомственная почетная гражданка девица Александра Николаева Ланина

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