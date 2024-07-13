Ющук Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющук Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ющук Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющук Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Ющук Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
08.12.1929

Дочь: Зелинская (Ющук) Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Ющук Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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