Ющук Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ющук Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ющук Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
08.12.1929
Дочь: Зелинская (Ющук) Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Ющук Николай Кузьмич
Смерть
Неизвестно