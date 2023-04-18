Наумович (Ясинская) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумович (Ясинская) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1948

Сын: Наумович Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Наумович Виктор Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубнюк Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Наумович Виктор Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумович Владимир Викторович

Отец ребёнка: Наумович Виктор Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумович Виктор Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукуруза Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Наумович Виктор Мартынович

Смерть
Неизвестно
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