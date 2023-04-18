Наумович (Ясинская) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1948
Сын: Наумович Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Наумович Виктор Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубнюк Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Наумович Виктор Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумович Владимир Викторович
Отец ребёнка: Наумович Виктор Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукуруза Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Наумович Виктор Мартынович
Смерть
Неизвестно