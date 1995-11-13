Наумович Виктор Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1920
Дата смерти13.11.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1948
Сын: Наумович Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Наумович Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубнюк Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Наумович Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумович Владимир Викторович
Мать ребёнка: Наумович Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукуруза Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Наумович Антонина Ивановна
Смерть
13.11.1995