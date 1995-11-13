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Наумович Виктор Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1920

Дата смерти

13.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1948

Сын: Наумович Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Наумович Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубнюк Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Наумович Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумович Владимир Викторович

Мать ребёнка: Наумович Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумович Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукуруза Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Наумович Антонина Ивановна

Смерть
13.11.1995
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