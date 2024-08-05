Павлюченко (Кляйне) Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченко (Кляйне) Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченко Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Павлюченко (Тужик) Вера Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Павлюченко (Тужик) Вера Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюченко (Тужик) Вера Нестеровна

Смерть
Неизвестно

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