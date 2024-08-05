Павлюченко (Тужик) Вера Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченко (Тужик) Вера Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тужик Нестор Ануфриевич

Мать: Тужик Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченко Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Павлюченко (Кляйне) Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Павлюченко (Кляйне) Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюченко (Кляйне) Николай

Смерть
Неизвестно

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