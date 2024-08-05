Павлюченко (Тужик) Вера Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тужик Нестор Ануфриевич
Мать: Тужик Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлюченко Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Павлюченко (Кляйне) Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлюченко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Павлюченко (Кляйне) Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно