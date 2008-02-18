Роленок Геннадий Николаевич 07.08.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Роленок Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1932

Дата смерти

18.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1932

Отец: Роленок Николай Романович

Мать: Роленок (Паращенко) Антонина Михайловна

Образование
С 01.09.1950 по 24.06.1955
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинский политехнический институт (ЧПИ). Диплом инженера-механика по специальности машины и технология обработки металлов давлением.
Работа или профессия
С 13.08.1955 по 31.12.1992
13.08.1955 Завод п/я 109, инженер-конструктор. Мастер 13 цеха, технолог 16 цеха. Завод Ташсельмаш им. Ворошилова. Зачислен старшим инженером в отдел главного технолога. Откомандирован в ГСКБ по иррига... Показать все
Бракосочетание
16.04.1964

Жена: Роленок (Сецко) Ольга Михайловна

Мамоново, Мамоновский, Калининградская область
Мамоновский ЗАГС Калининградской области, 16.04.1964г., актовая запись № 35
Рождение ребёнка
29.12.1964

Сын: Роленок Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Роленок (Сецко) Ольга Михайловна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.03.1969

Дочь: Дремина (Роленок) Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Роленок (Сецко) Ольга Михайловна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
18.02.2008
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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