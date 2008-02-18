Роленок Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1932
Дата смерти18.02.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1932
Образование
С 01.09.1950 по 24.06.1955
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинский политехнический институт (ЧПИ). Диплом инженера-механика по специальности машины и технология обработки металлов давлением.
Работа или профессия
С 13.08.1955 по 31.12.1992
13.08.1955 Завод п/я 109, инженер-конструктор. Мастер 13 цеха, технолог 16 цеха. Завод Ташсельмаш им. Ворошилова. Зачислен старшим инженером в отдел главного технолога. Откомандирован в ГСКБ по иррига... Показать все
Бракосочетание
16.04.1964
Мамоново, Мамоновский, Калининградская область
Мамоновский ЗАГС Калининградской области, 16.04.1964г., актовая запись № 35
Рождение ребёнка
29.12.1964
Сын: Роленок Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Роленок (Сецко) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
05.03.1969
Дочь: Дремина (Роленок) Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Роленок (Сецко) Ольга Михайловна
Смерть
18.02.2008