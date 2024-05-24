Белёва Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1912
Дата смерти11.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белёв Иван Петрович
Отец ребёнка: Белёв Петр Денисович ? Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.11.1937
Отец ребёнка: Белёв Петр Денисович ? Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.04.1941
Отец ребёнка: Белёв Петр Денисович ? Тимофеевич
Смерть
11.12.1993