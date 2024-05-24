Белёва Екатерина Ивановна 14.11.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белёва Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1912

Дата смерти

11.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белёв Иван Петрович

Отец ребёнка: Белёв Петр Денисович ? Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.11.1937

Сын: Белёв Михаил Петрович

Отец ребёнка: Белёв Петр Денисович ? Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.04.1941

Сын: Белёв Николай Петрович

Отец ребёнка: Белёв Петр Денисович ? Тимофеевич

Смерть
11.12.1993

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