Белёв Петр Денисович ? Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белёв Тимофей Никиферович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белёв Иван Петрович
Мать ребёнка: Белёва Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1937
Мать ребёнка: Белёва Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1941
Мать ребёнка: Белёва Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно