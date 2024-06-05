Белёв Петр Денисович ? Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Белёв Петр Денисович ? Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белёв Тимофей Никиферович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белёв Иван Петрович

Мать ребёнка: Белёва Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.1937

Сын: Белёв Михаил Петрович

Мать ребёнка: Белёва Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1941

Сын: Белёв Николай Петрович

Мать ребёнка: Белёва Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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