Ермолаева (Березина) Устинья (Иустиния) Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Березина) Устинья (Иустиния) Николаева

Место рождения

Шакшино, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: Березин Николай Максимов

Мать: не указана

Шакшино, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.10.1891 ст.

Муж: Ермолаев Сергей Павлов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1892 ст.

Сын: Ермолаев Александр 1 Сергеев

Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1894 ст.

Сын: Ермолаев Василий Сергеев

Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1896 ст.

Дочь: (Ермолаева) Анна Сергеева

Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Сергей Павлов и законная его жена Иустина Николаева,оба православные
Рождение ребёнка
29.09.1898 ст.

Сын: Ермолаев Роман Сергеев

Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: (Павлова Ермолаева) Мария Сергеева

Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1905 ст.

Дочь: (Ермолаева) София Сергеева

Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1908 ст.

Дочь: (Ермолаева) Матрона Сергеева

Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.

Сын: Ермолаев Александр 2 Сергеев

Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Сергей Павлов Ермолаев и законная жена его Иустиния Николаева,оба православные
Рождение ребёнка
10.11.1914 ст.

Дочь: (Ермолаева) Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Сергей Павлов Ермолаев и законная жена его Иустина Николаева,оба православные
Смерть
Неизвестно

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