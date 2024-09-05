Ермолаева (Березина) Устинья (Иустиния) Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Отец: Березин Николай Максимов
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1891 ст.
Рождение ребёнка
04.10.1892 ст.
Сын: Ермолаев Александр 1 Сергеев
Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов
Рождение ребёнка
25.02.1894 ст.
Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов
Рождение ребёнка
20.10.1896 ст.
Дочь: (Ермолаева) Анна Сергеева
Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов
Деревни Нератовки крестьянин Сергей Павлов и законная его жена Иустина Николаева,оба православные
Рождение ребёнка
29.09.1898 ст.
Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: (Павлова Ермолаева) Мария Сергеева
Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов
Рождение ребёнка
16.09.1905 ст.
Дочь: (Ермолаева) София Сергеева
Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов
Рождение ребёнка
20.03.1908 ст.
Дочь: (Ермолаева) Матрона Сергеева
Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.
Сын: Ермолаев Александр 2 Сергеев
Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов
Деревни Нератовки крестьянин Сергей Павлов Ермолаев и законная жена его Иустиния Николаева,оба православные
Рождение ребёнка
10.11.1914 ст.
Дочь: (Ермолаева) Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Павлов
Деревни Нератовки крестьянин Сергей Павлов Ермолаев и законная жена его Иустина Николаева,оба православные
Смерть
Неизвестно