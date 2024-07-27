Ермолаев Александр 2 Сергеев
Место рождения
Дата рождения21.10.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1912 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Сергей Павлов Ермолаев и законная жена его Иустиния Николаева,оба православные
Упоминание
Неизвестно
Сайт "Память народа" ЕРМОЛАЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Печатная Книга Памяти Место рождения: с. Нератовка Информация об архиве - Источник информации: Память. Республика Татарстан. Том 10
Крещение
22.10.1912 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Георгий Николаев Ермолаев и той же деревни крестьянская девица Елизавета Маркова Ермолаева
Смерть
Неизвестно