Лампинен Тойво Адамович
Место рождения
Дата рождения14.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1910
Бракосочетание
26.12.1931
Рождение ребёнка
21.03.1932
Дочь: Пуолокайнен (Лампинен) Элма Анатольевна
Мать ребёнка: Лампинен (Виролайнен) Айно Андреевна
Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лампинен (Виролайнен) Айно Андреевна
Смерть
Неизвестно