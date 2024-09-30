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Лампинен Тойво Адамович

Место рождения

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

14.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1910

Отец: Лампинен Адам Адамович

Мать: Лампинен (Хювёнен) Анна Адамовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1931

Жена: Лампинен (Виролайнен) Айно Андреевна

Рождение ребёнка
21.03.1932

Дочь: Пуолокайнен (Лампинен) Элма Анатольевна

Мать ребёнка: Лампинен (Виролайнен) Айно Андреевна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лампинен (Виролайнен) Айно Андреевна

Смерть
Неизвестно

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