Лампинен (Хювёнен) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛампинен (Хювёнен) Анна Адамовна

Лампинен (Хювёнен) Анна Адамовна

Место рождения

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

25.07.1890

Дата смерти

?.09.1919

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.08.1907

Муж: Лампинен Адам Адамович

Рождение ребёнка
15.09.1908

Сын: Лампинен Лео Адамович

Отец ребёнка: Лампинен Адам Адамович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.07.1910

Сын: Лампинен Тойво Адамович

Отец ребёнка: Лампинен Адам Адамович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.03.1913

Дочь: (Лампинен) Эльза Адамовна

Отец ребёнка: Лампинен Адам Адамович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Лампинен Суло Адамович

Отец ребёнка: Лампинен Адам Адамович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.07.1916

Сын: Лампинен Герман Адамович

Отец ребёнка: Лампинен Адам Адамович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.02.1918

Дочь: (Лампинен) Сайма Адамовна

Отец ребёнка: Лампинен Адам Адамович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
?.09.1919

Мы используем куки для улучшения работы сайта.