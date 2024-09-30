Лампинен (Хювёнен) Анна Адамовна
Место рождения
Дата рождения25.07.1890
Дата смерти?.09.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1907
Рождение ребёнка
15.09.1908
Отец ребёнка: Лампинен Адам Адамович
Рождение ребёнка
14.07.1910
Отец ребёнка: Лампинен Адам Адамович
Рождение ребёнка
27.03.1913
Дочь: (Лампинен) Эльза Адамовна
Отец ребёнка: Лампинен Адам Адамович
Рождение ребёнка
07.11.1914
Отец ребёнка: Лампинен Адам Адамович
Рождение ребёнка
08.07.1916
Отец ребёнка: Лампинен Адам Адамович
Рождение ребёнка
18.02.1918
Дочь: (Лампинен) Сайма Адамовна
Отец ребёнка: Лампинен Адам Адамович
Смерть
?.09.1919