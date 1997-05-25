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Левша Николай Яковлевич

Место рождения

Лозовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

30.08.1936

Дата смерти

25.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Лозовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левша (Шелковникова) Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.07.1966

Дочь: Левша (Семилетова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Левша (Шелковникова) Антонина Алексеевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.02.1973

Дочь: (Левша) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Левша (Шелковникова) Антонина Алексеевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
25.05.1997

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