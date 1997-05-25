Левша Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1936
Дата смерти25.05.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1966
Дочь: Левша (Семилетова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Левша (Шелковникова) Антонина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.02.1973
Дочь: (Левша) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Левша (Шелковникова) Антонина Алексеевна
Смерть
25.05.1997