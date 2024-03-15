Клочкова (Гайсина) Лилия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.2008
Дочь: Клочкова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Клочков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.2013
Дочь: Клочкова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Клочков Алексей Николаевич