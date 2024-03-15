Клочкова (Гайсина) Лилия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова (Гайсина) Лилия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
07.01.2008

Дочь: Клочкова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Клочков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
05.07.2013

Дочь: Клочкова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Клочков Алексей Николаевич

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