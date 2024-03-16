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Клочков Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1988

Отец: Клочков Николай Евгеньевич

Мать: Клочкова Юлия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочкова Лилия Сергеевна

Рождение ребёнка
07.01.2008

Дочь: Клочкова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Клочкова Лилия Сергеевна

Рождение ребёнка
05.07.2013

Дочь: Клочкова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Клочкова Лилия Сергеевна

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