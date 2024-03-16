Клочков Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1988
Отец: Клочков Николай Евгеньевич
Мать: Клочкова Юлия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клочкова Лилия Сергеевна
Рождение ребёнка
07.01.2008
Дочь: Клочкова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Клочкова Лилия Сергеевна
Рождение ребёнка
05.07.2013
Дочь: Клочкова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Клочкова Лилия Сергеевна