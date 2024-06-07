Кощеева (Родигина) Гликерия Семеновна 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКощеева (Родигина) Гликерия Семеновна

Кощеева (Родигина) Гликерия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Яков Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Катаева (Кощеева) Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Кощеева) Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кощеев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Кощеева) Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Кощеев Яков Емельянович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.