Кощеев Яков Емельянович 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Яков Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Кощеев Емельян Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева (Родигина) Гликерия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Катаева (Кощеева) Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Кощеева (Родигина) Гликерия Семеновна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Кощеева) Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Кощеева (Родигина) Гликерия Семеновна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кощеев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кощеева (Родигина) Гликерия Семеновна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Кощеева) Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Кощеева (Родигина) Гликерия Семеновна

Смерть
После 1763

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