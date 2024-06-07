Кощеев Яков Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Кощеев Емельян Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Катаева (Кощеева) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Кощеева (Родигина) Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Кощеева) Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Кощеева (Родигина) Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Кощеева (Родигина) Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Кощеева) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Кощеева (Родигина) Гликерия Семеновна
Смерть
После 1763