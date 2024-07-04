Снегирева (Лебедева) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снегирева (Лебедева) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Лебедев Михаил Дмитриевич

Мать: Лебедева (Дружинина) Феоктиста Капитоновна

Работа или профессия
Неизвестно
1904-1905гг учитель церковно приходской школы села Понурово, 1906-1907гг. учитель церковно приходской школы села Исаково Макарьевского уезда Костромской губ.
Образование
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Окончила Ярославское женское училище духовного ведомства
Бракосочетание
Около 1905

Муж: Снегирев Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
Воздвижение, Завражная волость, Макарьевский уезд

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