Снегирева (Лебедева) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Работа или профессия
Неизвестно
1904-1905гг учитель церковно приходской школы села Понурово, 1906-1907гг. учитель церковно приходской школы села Исаково Макарьевского уезда Костромской губ.
Образование
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Окончила Ярославское женское училище духовного ведомства
Бракосочетание
Около 1905
Смерть
Неизвестно
Воздвижение, Завражная волость, Макарьевский уезд