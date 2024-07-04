Лебедев Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиДо 1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Исакова Макарьевского уезда.
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лебедев Валериан Михайлович
Мать ребёнка: Лебедева (Дружинина) Феоктиста Капитоновна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Снегирева (Лебедева) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Лебедева (Дружинина) Феоктиста Капитоновна
Смерть
До 1899