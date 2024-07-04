Лебедев Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

До 1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Исакова Макарьевского уезда.
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лебедев Валериан Михайлович

Мать ребёнка: Лебедева (Дружинина) Феоктиста Капитоновна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Снегирева (Лебедева) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Лебедева (Дружинина) Феоктиста Капитоновна

Смерть
До 1899

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