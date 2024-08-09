Праскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Бырина) Евдокия Старшая Андрианова
Отец ребёнка: Бырин Андриан Васильев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бревнова (Бырина) Дарья Андрианова
Отец ребёнка: Бырин Андриан Васильев
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Бырина) Евдокия Андрианова
Отец ребёнка: Бырин Андриан Васильев
Смерть
Неизвестно