Праскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Бырина) Евдокия Старшая Андрианова

Отец ребёнка: Бырин Андриан Васильев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бревнова (Бырина) Дарья Андрианова

Отец ребёнка: Бырин Андриан Васильев

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Бырина) Евдокия Андрианова

Отец ребёнка: Бырин Андриан Васильев

Смерть
Неизвестно

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