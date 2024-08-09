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Бырин Андриан Васильев

Место рождения

Воловниково

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Василий Ефимов

Мать: Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Бырина) Евдокия Старшая Андрианова

Мать ребёнка: Праскева Алексеева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бревнова (Бырина) Дарья Андрианова

Мать ребёнка: Праскева Алексеева

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Бырина) Евдокия Андрианова

Мать ребёнка: Праскева Алексеева

Смерть
Неизвестно

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