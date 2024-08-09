Бырин Андриан Васильев
Место рожденияВоловниково
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Василий Ефимов
Мать: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Бырина) Евдокия Старшая Андрианова
Мать ребёнка: Праскева Алексеева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бревнова (Бырина) Дарья Андрианова
Мать ребёнка: Праскева Алексеева
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Бырина) Евдокия Андрианова
Мать ребёнка: Праскева Алексеева
Смерть
Неизвестно