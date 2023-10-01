Половникова Шаяхметова Фарида Фатыровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1936
Дата смерти10.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1936
Отец: Шаяхметов Фатыр
Рождение ребёнка
25.04.1961
Дочь: Половникова Колосницина Римма Егоровна
Отец ребёнка: Половников Егор Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.1963
Дочь: Половникова Эльвира Егоровна
Отец ребёнка: Половников Егор Николаевич
Рождение ребёнка
06.09.1972
Дочь: Половникова Маркова Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Половников Егор Николаевич
Рождение ребёнка
03.12.1977
Дочь: Федосеева Анна Егоровна
Отец ребёнка: Половников Егор Николаевич
Смерть
10.12.1991