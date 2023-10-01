Половникова Шаяхметова Фарида Фатыровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова Шаяхметова Фарида Фатыровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1936

Дата смерти

10.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1936

Отец: Шаяхметов Фатыр

Мать: Шаяхметова Нурисламова Разина

Рождение ребёнка
25.04.1961

Дочь: Половникова Колосницина Римма Егоровна

Отец ребёнка: Половников Егор Николаевич

Рождение ребёнка
18.05.1963

Дочь: Половникова Эльвира Егоровна

Отец ребёнка: Половников Егор Николаевич

Рождение ребёнка
06.09.1972

Дочь: Половникова Маркова Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Половников Егор Николаевич

Рождение ребёнка
03.12.1977

Дочь: Федосеева Анна Егоровна

Отец ребёнка: Половников Егор Николаевич

Смерть
10.12.1991

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