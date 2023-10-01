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Половникова Маркова Наталья Егоровна
Половникова Маркова Наталья Егоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.1972
Пол
Женский
Отец
Половников Егор Николаевич
1937 г.р.
Мать
Половникова Шаяхметова Фарида Фатыровна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1972
Отец:
Половников Егор Николаевич
Мать:
Половникова Шаяхметова Фарида Фатыровна
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