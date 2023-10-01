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Половникова Маркова Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1972

Отец: Половников Егор Николаевич

Мать: Половникова Шаяхметова Фарида Фатыровна

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