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Петр Тимофеевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1681 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Тимофей Борисович

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Антоновна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Епистимья Петровна

Мать ребёнка: Ефимия Антоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Васса Петровна

Мать ребёнка: Ефимия Антоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1764

Сын: Никита Петрович

Мать ребёнка: Ефимия Антоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Матрена Петровна

Мать ребёнка: Ефимия Антоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1770

Сын: Никон Петрович

Мать ребёнка: Ефимия Антоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Акулина Петровна

Мать ребёнка: Ефимия Антоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Ефимия Антоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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