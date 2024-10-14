Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Тимофей Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Антоновна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Епистимья Петровна
Мать ребёнка: Ефимия Антоновна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Васса Петровна
Мать ребёнка: Ефимия Антоновна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Никита Петрович
Мать ребёнка: Ефимия Антоновна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Матрена Петровна
Мать ребёнка: Ефимия Антоновна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Никон Петрович
Мать ребёнка: Ефимия Антоновна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Акулина Петровна
Мать ребёнка: Ефимия Антоновна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Ефимия Антоновна
Смерть
Неизвестно