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Ефимия Антоновна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Епистимья Петровна

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1764

Сын: Никита Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1770

Сын: Никон Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Акулина Петровна

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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