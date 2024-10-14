Ефимия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Епистимья Петровна
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Никита Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Никон Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Акулина Петровна
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно