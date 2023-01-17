Ратникова/Желтякова (возможно Клочкова) Матрона Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1869
Рождение ребёнка
11.02.1880
Дочь: Агафия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич
Рождение ребёнка
28.04.1884
Сын: Желтяков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич
Рождение ребёнка
27.11.1888
Дочь: Евсеева Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич
Рождение ребёнка
11.09.1891
Дочь: Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич
Смерть
Неизвестно