Ратникова/Желтякова (возможно Клочкова) Матрона Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратникова/Желтякова (возможно Клочкова) Матрона Адрианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1869

Муж: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1880

Дочь: Агафия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1884

Сын: Желтяков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.11.1888

Дочь: Евсеева Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.09.1891

Дочь: Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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