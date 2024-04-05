Furmankowska (Zawadzka) Helena Около 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Furmankowska (Zawadzka) Helena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1776 г.р.

Мать

1773 г.р.

Муж

Около 1790 г.р.
Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Zawadzki Szymon

Мать: Zawadzka (Trojanowska) Marianna

Бракосочетание
1822

Муж: Furmankowski Tomasz

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Furmankowski) Balbina

Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Piotrowski (Furmankowska) Małgorzata

Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Furmankowska) Marianna

Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Kuźniarska (Furmankowska) Teresa

Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz

Kuflew
Рождение ребёнка
1836

Сын: Furmankowski Leon

Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz

Рождение ребёнка
1838

Сын: Furmankowski Franciszek

Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Furmankowski) Joanna

Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Kuźniarska (Furmankowska) Zofia

Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz

Бракосочетание
1850

Муж: Trojanowski Gabriel

Смерть
Неизвестно

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