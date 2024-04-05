Furmankowska (Zawadzka) Helena
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Zawadzki Szymon
Бракосочетание
1822
Муж: Furmankowski Tomasz
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Furmankowski) Balbina
Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Piotrowski (Furmankowska) Małgorzata
Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Furmankowska) Marianna
Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Kuźniarska (Furmankowska) Teresa
Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz
Kuflew
Рождение ребёнка
1836
Сын: Furmankowski Leon
Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Furmankowski) Joanna
Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Kuźniarska (Furmankowska) Zofia
Отец ребёнка: Furmankowski Tomasz
Бракосочетание
1850
Муж: Trojanowski Gabriel
Смерть
Неизвестно