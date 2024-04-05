Piotrowski (Furmankowska) Małgorzata 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Piotrowski (Furmankowska) Małgorzata

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Furmankowski Tomasz

Мать: Furmankowska (Zawadzka) Helena

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kuźniarski (Piotrowska) Zofia

Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Piotrowski Wojciech

Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Piotrowski Wincenty

Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz

Бракосочетание
1843

Муж: Piotrowski Tomasz

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Piotrowska) Anna

Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Piotrowska) Helena

Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Kuźniarski (Piotrowska) Aleksandra

Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz

Рождение ребёнка
1874

Сын: Piotrowski Franciszek

Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz

Рождение ребёнка
1882

Сын: Piotrowski Jan

Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz

Смерть
Неизвестно

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