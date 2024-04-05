Piotrowski (Furmankowska) Małgorzata
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kuźniarski (Piotrowska) Zofia
Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Piotrowski Wojciech
Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Piotrowski Wincenty
Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz
Бракосочетание
1843
Муж: Piotrowski Tomasz
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Piotrowska) Anna
Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Piotrowska) Helena
Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Kuźniarski (Piotrowska) Aleksandra
Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz
Рождение ребёнка
1882
Сын: Piotrowski Jan
Отец ребёнка: Piotrowski Tomasz
Смерть
Неизвестно