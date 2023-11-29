Молодиевский Олег
Место рожденияХмельницкая область
Дата рождения16.09.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Молодиевский) Ольга
Мать ребёнка: Молодиевская (Колесник) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молодиевский Николай
Мать ребёнка: Молодиевская (Колесник) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно