Молодиевский Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолодиевский Олег

Молодиевский Олег

Место рождения

Хмельницкая область

Дата рождения

16.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Молодиевский) Ольга

Мать ребёнка: Молодиевская (Колесник) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молодиевский Николай

Мать ребёнка: Молодиевская (Колесник) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодиевская (Колесник) Ирина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.