Молодиевская (Колесник) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1970
Отец: Колесник Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Захарченко Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарченко Виталий
Отец ребёнка: Захарченко Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарченко Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Молодиевский) Ольга
Отец ребёнка: Молодиевский Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молодиевский Николай
Отец ребёнка: Молодиевский Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молодиевский Олег