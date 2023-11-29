Молодиевская (Колесник) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодиевская (Колесник) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1970

Отец: Колесник Николай

Мать: Колесник (Макарова) Альбина

Развод
Неизвестно

Муж: Захарченко Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарченко Виталий

Отец ребёнка: Захарченко Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарченко Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Молодиевский) Ольга

Отец ребёнка: Молодиевский Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молодиевский Николай

Отец ребёнка: Молодиевский Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодиевский Олег

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