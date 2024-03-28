Саксина Татьяна Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саксина Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1867 ст.
Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонович
Рождение ребёнка
13.12.1871 ст.
Сын: Саксин Степан (Стефан) Афанасьевич
Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Саксина Арина Афанасьевна
Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Саксина Натаня Афанасьевна
Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Саксин Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонович
Смерть
Неизвестно