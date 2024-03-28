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Саксина Татьяна Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саксина Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Афанасий Симеонович

Рождение ребёнка
23.10.1867 ст.

Сын: Саксин Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.12.1871 ст.

Сын: Саксин Степан (Стефан) Афанасьевич

Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Саксина Арина Афанасьевна

Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Саксина Натаня Афанасьевна

Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Саксин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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