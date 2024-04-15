Рубан Григорий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1832
Дата смерти02.02.1877 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1851 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
09.04.1855 ст.
Мать ребёнка: Рубан Марфа Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1877 ст.
Причина смерти: от тифозной горячки
Похороны
04.02.1877 ст.
на кладбище