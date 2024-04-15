Рубан Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубан Григорий Ефимович

Рубан Григорий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1832

Дата смерти

02.02.1877 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1851 ст.

Жена: Рубан Марфа Александровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
09.04.1855 ст.

Сын: Рубан Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Рубан Марфа Александровна

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
02.02.1877 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от тифозной горячки
Похороны
04.02.1877 ст.
на кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close