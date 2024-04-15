Рубан (Бардакова) Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти17.11.1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1851 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
09.04.1855 ст.
Отец ребёнка: Рубан Григорий Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
17.11.1873 ст.
Причина смерти: от водяной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X6-Y?i=649&cc=3511744
Похороны
19.11.1873 ст.
на приходском кладбище Хотень