Рубан (Бардакова) Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубан (Бардакова) Марфа Александровна

Рубан (Бардакова) Марфа Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

17.11.1873 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1829 и 1832 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1851 ст.

Муж: Рубан Григорий Ефимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
09.04.1855 ст.

Сын: Рубан Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Рубан Григорий Ефимович

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
17.11.1873 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от водяной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X6-Y?i=649&cc=3511744
Похороны
19.11.1873 ст.
на приходском кладбище Хотень
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close