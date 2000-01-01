Энвальд (Пушкарева) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1885
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Энвальд Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Энвальд Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
12.02.1894
Отец ребёнка: Энвальд Евгений Васильевич
Смерть
После 1894