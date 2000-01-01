Энвальд (Пушкарева) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭнвальд (Пушкарева) Александра Яковлевна

Энвальд (Пушкарева) Александра Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1894

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1885

Муж: Энвальд Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Энвальд Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Энвальд Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1894

Сын: Энвальд Борис Евгеньевич

Отец ребёнка: Энвальд Евгений Васильевич

Смерть
После 1894
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close