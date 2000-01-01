Есакова Евдокия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Евдокия Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Есаков Ефрем Григорьевич

Отец ребёнка: Есаков Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Арина Григорьевна

Отец ребёнка: Есаков Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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